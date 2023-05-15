Ankara’nın seçimi: 15 vekil AKP’nin

Ankara’da 34 vekilin 15’i AKP’ye, 13’üyse CHP’ye gitti. Emek ve özgürlük ittifakı kentte vekil çıkaramadı.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre Ankara’da sandıkların tamamı sayıldı. Buna göre Ankara, yüzde 47,31 oyla Kemal Kılıçdaroğlu en çok desteklenen aday oldu. Ancak kentte en çok vekili AKP çıkardı.

Birinci bölge

CHP: Yüzde 41,58 (Altı vekil)

AKP: Yüzde 24,97 (Dört vekil)

İYİ Parti: Yüzde 12,96 (İki vekil)

MHP: Yüzde 8,22 (Bir vekil)

Tablolar: AA

İkinci bölge

AKP: Yüzde 41,73 (Altı vekil)

CHP: Yüzde 20,67 (Üç vekil)

MHP: Yüzde 11,98 (Bir vekil)

İYİ Parti: Yüzde 11,51 (Bir vekil)

Üçüncü bölge