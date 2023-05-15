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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’nın seçimi: 15 vekil AKP’nin

Ankara’da 34 vekilin 15’i AKP’ye, 13’üyse CHP’ye gitti. Emek ve özgürlük ittifakı kentte vekil çıkaramadı.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre Ankara’da sandıkların tamamı sayıldı. Buna göre Ankara, yüzde 47,31 oyla Kemal Kılıçdaroğlu en çok desteklenen aday oldu. Ancak kentte en çok vekili AKP çıkardı.


Birinci bölge

  • CHP: Yüzde 41,58 (Altı vekil)
  • AKP: Yüzde 24,97 (Dört vekil)
  • İYİ Parti: Yüzde 12,96 (İki vekil)
  • MHP: Yüzde 8,22 (Bir vekil)
Tablolar: AA

İkinci bölge

  • AKP: Yüzde 41,73 (Altı vekil)
  • CHP: Yüzde 20,67 (Üç vekil)
  • MHP: Yüzde 11,98 (Bir vekil)
  • İYİ Parti: Yüzde 11,51 (Bir vekil)

Üçüncü bölge

  • AKP: Yüzde 32,21 (Beş vekil)
  • CHP: Yüzde 27,8 (Dört vekil)
  • İYİ Parti: Yüzde 13,79 (İki vekil)
  • MHP: Yüzde 10,80 (Bir vekil)

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