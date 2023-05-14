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Yaramazlara biraz batar!

İlk veriler: Erdoğan Ankara’da önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan Ankara’da önde.

Fotoğraf: AA

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.


Saat 19:00 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 12,26):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,22

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,56

Sinan Oğan: Yüzde 6,71

Muharrem İnce: Yüzde 0,51

Saat 18:40 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 1,3):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,23

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 39,24

Sinan Oğan: Yüzde 5,05

Muharrem İnce: Yüzde 0,48

Seçim 2023

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İlk veriler: Erdoğan Ankara’da önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan Ankara’da önde. Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı. Saat 19:00 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 12,26): Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,22 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,56 Sinan Oğan: Yüzde 6,71 Muharrem İnce: Yüzde 0,51 Saat 18:40 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı […]