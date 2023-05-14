İlk veriler: Erdoğan Ankara’da önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan Ankara’da önde.
Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.
Saat 19:00 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 12,26):
Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,22
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,56
Sinan Oğan: Yüzde 6,71
Muharrem İnce: Yüzde 0,51
Saat 18:40 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 1,3):
Tayyip Erdoğan: Yüzde 55,23
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 39,24
Sinan Oğan: Yüzde 5,05
Muharrem İnce: Yüzde 0,48
Seçim 2023
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