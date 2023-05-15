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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de CHP 14 vekil çıkardı: TİP kıl payıyla kaçırdı

İzmir’in Meclis’e gönderdiği 28 vekilin 14’ü CHP’den seçildi. AKP ise sekiz vekil çıkardı. TİP adayı İrfan Değirmenci, ikinci bölgede milletvekilliğini kıl payıyla kaçırdı.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre İzmir’de sandıkların tamamı açıldı. Kent, yüzde 63,29’la Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Milletvekillerinin yarısı da CHP’ye gitti.


Birinci bölge

  • CHP: Yüzde 41,9 (Yedi vekil)
  • AKP: Yüzde 25,49 (Dört vekil)
  • İYİ Parti: Yüzde 11,89 (İki vekil)
  • Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,08 (Bir vekil)
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. ( AA Arşivi – Anadolu Ajansı )

İkinci bölge

  • CHP: Yüzde 39,98 (Yedi vekil)
  • AKP: Yüzde 24,94 (Dört vekil)
  • İYİ Parti: Yüzde 10,93 (İki vekil)
  • Yeşil Sol Parti: Yüzde 6,05 (Bir vekil)
  • MHP: Yüzde 5,82 (Bir vekil)
  • TİP: Yüzde 5,40 (Çok az farkla vekil kaçtı)

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