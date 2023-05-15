İzmir’de CHP 14 vekil çıkardı: TİP kıl payıyla kaçırdı

İzmir’in Meclis’e gönderdiği 28 vekilin 14’ü CHP’den seçildi. AKP ise sekiz vekil çıkardı. TİP adayı İrfan Değirmenci, ikinci bölgede milletvekilliğini kıl payıyla kaçırdı.
Anadolu Ajansı’nın verilerine göre İzmir’de sandıkların tamamı açıldı. Kent, yüzde 63,29’la Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Milletvekillerinin yarısı da CHP’ye gitti.
Birinci bölge
- CHP: Yüzde 41,9 (Yedi vekil)
- AKP: Yüzde 25,49 (Dört vekil)
- İYİ Parti: Yüzde 11,89 (İki vekil)
- Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,08 (Bir vekil)
İkinci bölge
- CHP: Yüzde 39,98 (Yedi vekil)
- AKP: Yüzde 24,94 (Dört vekil)
- İYİ Parti: Yüzde 10,93 (İki vekil)
- Yeşil Sol Parti: Yüzde 6,05 (Bir vekil)
- MHP: Yüzde 5,82 (Bir vekil)
- TİP: Yüzde 5,40 (Çok az farkla vekil kaçtı)