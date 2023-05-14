İlk veriler: İzmir’de Kılıçdaroğlu önde

Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA İzmir için cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. İki ajansın verilerine göre saat 19:00 itibariyle millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde.

İzmir seçim sonuçları. (AA)

Buna göre AA’ya göre İzmir’deki ilk sonuçlar şöyle:

Açılan sandık oranı: Yüzde 38.66

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,04

Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,57

Sinan Oğan: Yüzde 4,76

Muharrem İnce: Yüzde 0,63

ANKA

ANKA verilerine göre İzmir seçim sonuçları şöyle: