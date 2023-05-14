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Yaramazlara biraz batar!

İlk veriler: İzmir’de Kılıçdaroğlu önde

Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA İzmir için cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. İki ajansın verilerine göre saat 19:00 itibariyle millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde.

İzmir seçim sonuçları. (AA)

Buna göre AA’ya göre İzmir’deki ilk sonuçlar şöyle:


  • Açılan sandık oranı: Yüzde 38.66
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,04
  • Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,57
  • Sinan Oğan: Yüzde 4,76
  • Muharrem İnce: Yüzde 0,63

ANKA

ANKA verilerine göre İzmir seçim sonuçları şöyle:

  • Açılan sandık oranı: Yüzde 46
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,81
  • Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,9
  • Sinan Oğan: Yüzde 4,82
  • Muharrem İnce: Yüzde 0,48
İlk veriler: AA’ya göre cumhur ittifakı önde

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