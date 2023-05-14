İlk veriler: İzmir’de Kılıçdaroğlu önde

Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA İzmir için cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. İki ajansın verilerine göre saat 19:00 itibariyle millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde.
Buna göre AA’ya göre İzmir’deki ilk sonuçlar şöyle:
- Açılan sandık oranı: Yüzde 38.66
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,04
- Tayyip Erdoğan: Yüzde 32,57
- Sinan Oğan: Yüzde 4,76
- Muharrem İnce: Yüzde 0,63
ANKA
ANKA verilerine göre İzmir seçim sonuçları şöyle:
- Açılan sandık oranı: Yüzde 46
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62,81
- Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,9
- Sinan Oğan: Yüzde 4,82
- Muharrem İnce: Yüzde 0,48
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