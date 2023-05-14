İlk veriler: AA’ya göre cumhur ittifakı önde

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu. Çok okunanİlk verilere göre Tayyip Erdoğan önde Çok okunanErdoğan karar değiştirip Ankara’ya geçti Çok okunanKaftancıoğlu: İstanbul’da rekor katılım bekliyoruz Çok okunanİlk veriler: AA’ya göre cumhur ittifakı önde Çok okunanKılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın Çok okunanYSK: Erdoğan mühürlü oy pusulaları geçerli