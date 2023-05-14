İlk veriler: AA’ya göre cumhur ittifakı önde

Milletvekili seçimlerinde ilk verilere göre cumhur ittifakı önde.
Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.
Saat 18:40 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 2,4):
Cumhur ittifakı: Yüzde 68
Millet ittifakı: Yüzde 21,6
Emek ve özgürlük ittifakı: Yüzde 6
Saat 18:33 itibariyle ANKA verileri (Açılan sandık oranı yüzde 0,6):
AKP (HÜDA-PAR / DSP): Yüzde 32,61
CHP (Gelecek / DEVA / Saadet / Demokrat Parti): Yüzde 34,87
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,16
İYİ Parti: Yüzde 9,83
MHP: Yüzde 11,51
TİP: 0,01