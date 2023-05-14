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Yaramazlara biraz batar!

İlk veriler: AA’ya göre cumhur ittifakı önde

Milletvekili seçimlerinde ilk verilere göre cumhur ittifakı önde.

Fotoğraf: AA

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.


Saat 18:40 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 2,4):

Cumhur ittifakı: Yüzde 68

Millet ittifakı: Yüzde 21,6

Emek ve özgürlük ittifakı: Yüzde 6

Saat 18:33 itibariyle ANKA verileri (Açılan sandık oranı yüzde 0,6):

AKP (HÜDA-PAR / DSP): Yüzde 32,61

CHP (Gelecek / DEVA / Saadet / Demokrat Parti): Yüzde 34,87

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,16

İYİ Parti: Yüzde 9,83

MHP: Yüzde 11,51

TİP: 0,01

Seçim 2023

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