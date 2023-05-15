CHP sözcüsü Öztrak: Mutlaka kazanacağız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tayyip Erdoğan’ın seçmenden güven oyu alamadığını belirterek ”İkinci turda mutlaka kazanacağız” dedi.

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Resmi olarak açıklanmasa da seçimlerin ikinci tura kaldığı görülüyor. Verilere göre Tayyip Erdoğan yüzde 49,42 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,95, Sinan Oğan’sa yüzde 5,2 oya ulaştı.

Son durumla ilgili açıklama yapan CHP sözcüsü Öztrak, Erdoğan’ın seçmenden güven oyu alamadığını söyledi.

Öztrak’ın açıklamaları şöyle:

*Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir.

*Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir.

*Ayrıca, sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerimize okul bilişim sorumlularımıza, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve tüm gönüllülerin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

*Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs’ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun bile heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz.

*Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.

*Millet ittifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, Kazanan Türkiye olacak.