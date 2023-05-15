İzmir 1’inci bölge: Çelebi ve Bursalı Meclis’te

İktidara yakın Yeni Asır, ATV, Takvim ve Sabah gibi medya kuruluşlarından yöneticilik ve yazarlık yapan Şebnem Bursalı ve CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi, İzmir 1’inci bölgede AKP’den milletvekili seçildi.

Şebnem Bursalı ve Mehmet Ali Çelebi. (Twitter-AA)

Bursalı 3’üncü, Çelebi’yse dördüncü sıra milletvekili adayı gösterilmişti.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği verilere göre bu bölgede tamamı açılan sandıklardan yüzde 25,49 oy alan AKP, Meclis’e dört milletvekili gönderecek.

Bursalı ve Çelebi’nin yanısıra Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da İzmir’den Meclis yolunda.

1’inci bölgeden seçilen AKP İzmir milletvekilleri şunlar:

Muharrem Kasapoğlu

Mahmut Atilla Kaya

Şebnem Bursalı

Mehmet Ali Çelebi

2’nci bölgeden seçilen AKP İzmir milletvekilleri şunlar: