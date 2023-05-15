Oğul Gökçek Meclis’te

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek Meclis’e girdi.

Osman Gökçek Meclis’e girdi. (YouTube)

Osman Gökçek genel seçimlerde AKP Ankara 2’nci bölge 5’inci sıra adayıydı.

Anadolu Ajansı‘nın verilerine göre Ankara’da tamamı açılan sandıklarda AKP, altı milletvekilini Meclis’e gönderdi. Bunlar arasında beşinci sırada yer alan Osman Gökçek de var.

Ankara 2’nci bölgede seçim sonuçları şöyle:

AKP yüzde 41,69’la altı, CHP yüzde 20,67’yle üç, MHP yüzde 11,98’le bir, İYİ Parti de yüzde 11,58’le bir milletvekili çıkardı.