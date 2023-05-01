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Yaramazlara biraz batar!

Afişleri indiren CHP’liye Gökçek’in adamları saldırmış

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, ‘Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın’ pankartını indiren CHP Sincan Gençlik Kolları Başkanı Osman Çağatay Ayrıçal’ın saldırıya uğradığını belirtti.

Fotoğraf: AA-Twitter
Fotoğraf: AA-Twitter

Turgut’a göre Ayrıçal’ı Ankara büyükşehir belediye başkanıyken görevden alınan AKP’li İbrahim Melih Gökçek’in adamları tarafından darp edildiğini söyledi.


Turgut’un paylaşımı şöyle: “Seçime kahpelik ve kan bulaştırdınız. Astırdığınız afişleri söken Sincan Gençlik Kolu Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal’a saldıran Melih Gökçek denen müptezelin adamlarıdır. Emin ol bu burda kalmayacak.”

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