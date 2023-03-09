Melih Gökçek, 8 Mart’ta ‘Anneler Günü’nü kutladı

Hatalı ve yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen AKP’li eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde Anneler Günü’nü kutladı.

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Gökçek, Twitter’dan büyük harflerle “Anneler Günü münasebetiyle depremde enkaz altında can veren eli öpülesi analarımızı, PKK ile mücadelemiz de şehit olan bacılarımızı rahmetle anıyoruz… Mekanları cennet olsun…” diye yazdı.

Eski ABB başkanı daha sonra aynı sözlerle bir tweet daha atarak ‘Anneler Günü’nü ‘Kadınlar Günü’yle değiştirdi ve kadınlar gününün ruhuna aykırı bir not ekledi: “Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Neticede her kadın bir anne adayıdır.”

Gökçek, daha önce Beşiktaş’ın eski Kamerunlu golcüsü Vincent Paté Aboubakar’ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını “Şehit düştü” diyerek paylaşmıştı.

Daha önce de çıktığı bir yayında ‘jelibon rezervi’nin bulunduğunu iddia etmişti.