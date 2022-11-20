Aboubakar’ı ‘şehit’ ilan eden Gökçek’ten oyun videosu: Tepki gelince ‘Trolledim’ dedi

Paylaşım ve açıklamalarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek, yine paylaştığı oyun videosuyla gündem oldu.

Gökçek Twitter’dan bu defa da Kuzey Suriye’ye yönelik hava saldırısına atıfla “Kılıç kınından çıkınca böyle oluyor” notuyla bir video yayınladı. Videoda öldürülen kişileri PKK’lı sanan Gökçek’e bunun bir oyun videosu olduğu hatırlatıldı.

Gökçek gelen tepkilerin ardından paylaştığı ikinci mesajında “Evet bu bir bilgisayar oyunu… Ama gerçekte böyle biliyor musunuz? Bir sefer de ben trolleyeyim istedim” dedi.

İlk değil

Gökçek’in daha önce de buna benzer çok sayıda skandal paylaşımları olmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında da oyun videosu paylaşan Gökçek, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından yayımladığı, “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı” paylaşımını da ciddiye almıştı.

Gökçek ayrıca Beşiktaş’ın eski Kamerunlu golcüsü Vincent Paté Aboubakar’ı general üniformasıyla fotomontajlı fotoğrafını “Şehit düştü” diyerek paylaşmıştı.