Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ müjdesi Twitter’dakilerin diline düştü

Ankara’nın görevinden istifa ettirilen eski belediye başkanı AKP’li İbrahim Melih Gökçek’in “Jelibon rezervi bulundu, fake değil; resmi şey” açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından yayımladığı, ”Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” mesajını Gökçek ciddiye aldı.
Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Gökçek, petrol rezervi keşiflerini yorumlarken 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini iddia etti: “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım.”
Sunucu şüpheli, Gökçek ısrarlı: Resmi şey
Sunucunun “Yalan olmasın” çıkışına karşılık Gökçek, “Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor” dedi.
Sosyal medyanın gündeminde
Gökçek’in bu sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kullanıcılar Gökçek’in paylaşımlarını tiye aldı: