Gökçek’in ‘jelibon rezervi’ müjdesi Twitter’dakilerin diline düştü

Ankara’nın görevinden istifa ettirilen eski belediye başkanı AKP’li İbrahim Melih Gökçek’in “Jelibon rezervi bulundu, fake değil; resmi şey” açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğraf: Diken-Pixabay

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından yayımladığı, ”Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” mesajını Gökçek ciddiye aldı.

Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Gökçek, petrol rezervi keşiflerini yorumlarken 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini iddia etti: “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım.”

Sunucu şüpheli, Gökçek ısrarlı: Resmi şey

Sunucunun “Yalan olmasın” çıkışına karşılık Gökçek, “Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor” dedi.

Sosyal medyanın gündeminde

Gökçek’in bu sözleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kullanıcılar Gökçek’in paylaşımlarını tiye aldı:

Madem o gün bugün benim de açıklamam gereken şeyler var arkadaşlar. bu da bizim köyden çıkan marshmallow rezervinden gizli çektiğim ilk görüntüler #jelibon pic.twitter.com/Hrz2ecW8ZM — özgür (@ozgursppk) June 28, 2022

Biliyorsunuz Lozan yasakları 2023’te bitiyor… Ancak herkesin gözden kaçırdığı önemli bir madde var, anlaşmanın bitmesine bir yıl kala jelibon yataklarımızı, 6 ay kala da lokum yataklarını kullanmaya başlayabiliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. #jelibon pic.twitter.com/XHsfEaUOHk — Ceren Demirezen (@cerendmrzn) June 28, 2022

Elazığ'da da 10 milyar dolar değerinde kuşbaşı rezervi keşfedildi.#jelibon pic.twitter.com/0NTtZIR6Hv — Ahmet Z. Yldz (@a_z_y) June 28, 2022