ABB, Gökçek’in kullandığı lüks arabayı 1,8 milyon TL’ye canlı yayında satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten ısrarla iade etmesini istemesine rağmen ancak 50 ay sonra geri alabildiği zırhlı arazi aracı, yarın açık ihaleyle satacak. Canlı yayınlanacak ihalede, 2013 model sekiz silindirli lüks cip 1,8 milyon TL tahmini bedelle satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: ANKA

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla 2013 yılında satın alınan ve geçen yıl aralıkta teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cip, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle yarın açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacak. 2013 model siyah renk, Toyota Land Cruiser zırhlı cip 8 silindirli 4,5 litrelik motora sahip.

ANKA’nın aktardığına göre Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te düzenlenecek ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetim döneminde satın alınan üç adet lüks aracı da açık ihale yöntemiyle satmıştı.