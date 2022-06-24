Gökçek’in cipi satılamadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek’in görevden alındıktan 50 ay sonra teslim ettiği lüks cipi ihaleye çıkardı ama talep az olduğu için ihaleyi iptal etti.

Fotoğraf: ANKA

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla 2013’te satın alınan ve geçen yıl aralıkta teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cipin, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. 2013 model siyah renk, Toyota Land Cruiser zırhlı cip 8 silindirli 4,5 litrelik motora sahip.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre ihale dün tamamlandı ama araç satılamadı.

İhaleye dört istekli katılırken, ikisi eksik belge gerekçesiyle ihaleden çıkarıldı. Bu nedenle ihale komisyonu, ‘satış ihalesine az sayıda istekli katılması’ ve ‘ihale sonucunda satış bedelinin düşük kalması’ nedenleriyle ‘kamu faydası’ gereği ihalenin oy birliğiyle iptal edildiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı lüks aracın satışı için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yeniden ihaleye çıkılacak.