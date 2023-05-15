Dolar satış kurları: Makas 2,5 TL’yi aştı

Bankalarda döviz alış ve satışı arasındaki makas 2,5 TL’yi aştı.

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Dünkü seçimlerden sonra döviz kurları güne yükselişle başladı.

Bankalardaki döviz alış ve satışı arasındaki makas da artıyor. Makasın kimi bankalarda 2,5 TL’yi aştığı görüldü.

Kamu bankalarındaki dolar alış ve satışı şöyle:

Ziraat Bankası- Alış: 19,64 Satış: 21,96

VakıfBank- Alış: 19,65 Satış: 21,97

Halkbank- Alış: 19,62 Satış: 22,05

Özel bankalardaki durumsa şöyle:

İş Bankası- Alış: 19,62 Satış: 22,29

Yapı Kredi Bankası- Alış: 20,05 Satış: 21,84

Garanti Bankası- Alış: 19,63 Satış: 21,89

Akbank- Alış: 19,62 Satış: 22,32

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