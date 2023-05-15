Dolar/TL seçim sonrası ilk güne yükselişle başladı

Dolar/TL kuru, seçim sonrası ilk güne yüzde 0,33 yükselişle başladı.

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Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış görünüyor.

Dolar/TL’de buna ilk tepki yüzde 0,33 yükseliş oldu. Avro kurundaysa yüzde 1,33 düşüş var.

Seçim 2023