Dolar/TL seçim sonrası ilk güne yükselişle başladı

Dolar/TL kuru, seçim sonrası ilk güne yüzde 0,33 yükselişle başladı.
Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış görünüyor.
Dolar/TL’de buna ilk tepki yüzde 0,33 yükseliş oldu. Avro kurundaysa yüzde 1,33 düşüş var.
Yaramazlara biraz batar!
Dolar/TL kuru, seçim sonrası ilk güne yüzde 0,33 yükselişle başladı.
Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış görünüyor.
Dolar/TL’de buna ilk tepki yüzde 0,33 yükseliş oldu. Avro kurundaysa yüzde 1,33 düşüş var.
Borsa İstanbul, seçimin ikinci tura kalacağının belli olmasının ardından haftaya yüzde 6,38 azalışla başladı. Düşüş sonrası devre kesici sistemi çalıştırıldı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 09:45 itibariyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 49,40 Kemal Kılıçdaroğlu’nunsa yüzde 44,96 oy oranına sahip olduğunu açıkladı.
Dolar/TL kuru, seçim sonrası ilk güne yüzde 0,33 yükselişle başladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi (BBP), Memleket Partisi (MP) ve Zafer Partisi (ZP) yeni dönemde Meclis’te temsil edilmeyecek.
Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye genelinde beş milletvekilliğini garantiledi. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da Meclis yolcusu.