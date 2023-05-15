Muharrem İnce umut saçtı: Kendinizi üzmeyin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ertesi günü ilk açıklamasını yayınladı.

Muharrem İnce. (Twitter)

İnce, muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle adaylığı sürecinde eleştiri toplamıştı. Tüm çağrılara rağmen kararından vazgeçmeyen İnce, partisinin oyunun yüzde 11 civarında seyrettiğini ve daha da artacağını öne sürmüştü.

Seçime iki gün kala partisini baraj altında bırakmamak için adaylıktan çekildiğini söyleyen İnce, umduğunu bulamadı.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Memleket Partisi 502 bin oy alarak yüzde 0,92’de kaldı. Seçimde istediğini alamayan İnce’den hiçbir açıklamama gelmemesi dikkat çekmişti.

İnce’den bir gün sonra seçime dair ilk açıklama Twitter’dan geldi:

“Gençler, evlatlarım, biz ‘Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır.”