İnce’den ‘haber alınamıyor’

İlk turda yüzde 30 alacağını savunan ama seçime iki gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den henüz ses çıkmadı.

Muharrem İnce. (AA)

İnce, muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle adaylığı sürecinde eleştiri toplamıştı. Tüm çağrılara rağmen kararından vazgeçmeyen İnce, partisinin oyunun yüzde 11 civarında seyrettiğini ve daha da artacağını öne sürmüştü.

Partisi yüzde 1’i bulamadı

Seçime iki gün kala partisini baraj altında bırakmamak için adaylıktan çekildiğini belirten İnce, umduğunu bulamadı.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Memleket Partisi 502 bin oy alarak yüzde 0,92’de kaldı.

İnce’den ise henüz bir açıklama gelmedi. İnce 2018’de Tayip Erdoğan’a yenildiği cumhurbaşkanlığı seçimininin gecesi de ortadan kaybolmuş, “Adam kazandı” mesajıyla okları üstüne çekmişti.

Analistler İnce’nin kampanya sürecindeki söylemiyle oylarını erittiğini ve yüzde 2-3 civarındaki oyunu da ata ittifakının adayı Sinan Oğan’a kaptırdığını söylüyor.

İnce’nin özellikle millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için “FETÖ’nün yeni ortağı” demesi tepki toplamıştı. Ancak İnce öyle demenin hakkı olduğunu savunmuştu.

Adaylıktan çekildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun arayıp ulaşamadığını söylediği İnce’nin aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştüğü ortaya çıkmıştı.