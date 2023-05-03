İnce, Kılıçdaroğlu’na ‘FETÖ’nün ortağı’ demenin hakkı olduğunu savundu

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “FETÖ’nün yeni ortağı” demenin hakkı olduğunu söyledi.

Muharrem İnce. (AA)

İnce dün İzmit’teki konuşmasında Kılıçdaroğlu için “FETÖ’nün yeni ortağı” demişti. Sözcü TV’de ‘Liderler Özel’ programına konuk olan İnce, şu sözlerle bu açıklamasının arkasında durdu:

“FETÖ konusu şu… Yıl 2009’un Mayıs’ı. Sadullah Ergin Bakan oldu, 2013 yılına kadar. Peki bu arada neler oluyor? Telefonlar dinleniyor, Silivri duruşmaları… 2010’da referandum olmuş, yargı FETÖ’ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin adalet bakanı. Sadullah Ergin yargıyı FETÖ’ye teslim ederken, Sadullah Ergin YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, TÜBİTAK devredeyken, bu adam işin bir numarasıydı. Peki o arada İçişleri Bakanı kimdi? İdris Naim Şahin. Paranın başında kimdi? Ali Babacan. Erdoğan’da başlarındaydı. Şimdi bunları ayıracaksınız, İdris Naim Şahin’i alacaksınız, İYİ Parti’den milletvekili adayı olacak. Sadullah Ergin CHP’nin Çankaya’da dördüncü sırasından milletvekili adayı olacak. Yani FETÖ Türkiye’yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken yetkili makamlardaki insanlarla işbirliği yaparsanız ben size ‘FETÖ’nün yeni ortağı’ derim. Bunu demek hakkım.”