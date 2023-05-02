İnce, Kılıçdaroğlu’na Erdoğan ağzıyla yüklendi: FETÖ’nün yeni ortağı

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için “FETÖ’nün yeni ortağı” dedi.

Muharrem İnce. (AA)

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karamürsel ve Gölcük’ü ziyaret ettikten sonra, İzmit kent merkezindeki mitinge katıldı.

İnce, buradaki konuşmasında muhalefete şu sözlerle yüklendi:

“Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsini toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kuracaktı ama yapmadılar, şimdi Erdoğan’ın eskileriyle memleketi kurtaracaklar. Onların kendine hayrı yok ya… Şimdi bir başka konu daha var. Bir başka konu da FETÖ’nün siyasi ayağı. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sık sık muhalefeti ‘FETÖ’ ve PKK’yla işbirliği yapmakla suçluyor. İnce önceki günlerde de yine Erdoğan gibi Kılıçdaroğlu’nu İHA ve SİHA’lara çomak sokmakla suçlamıştı.