İnce, Erdoğan’ın kuyruğuna takıldı, Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İHA ve SİHA’lara çomak sokmakla suçladı.

Muharrem İnce. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, iki gün önce yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ABD merkezli ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti.

İHA ve SİHA üreten Baykar CEO’su Haluk Bayraktar da dün Sierra Nevada şirketini ‘ABD’li’ diye lanse ederek, Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı. Oysa şirket, ABD’de yaşayan iki Türk girişimciye ait. Bayraktar’ın da zamanında bu şirketi övdüğü ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa çıtayı yükselterek, Kılıçdaroğlu’nu bu nedenle ‘mandacılık’la suçlamıştı.

Balıkesir’de konuşan Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan gibi topa tuttu.

“Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA’lar ve SİHA’lara çomak sokuyor” ifadesini kullanan İnce, sözlerine şöyle devam etti: “İHA’lar, SİHA’lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan’ın damadıymış, umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim.”

Kılıçdaroğlu nezaketi bozmamıştı

Bu arada İnce, Kılıçdaroğlu’nu İHA ve SİHA’lara çomak sokmakla eleştirse de Kılıçdaroğlu, Bayraktar’a dün verdiği yanıtta “Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz” diye yanıt vermişti.