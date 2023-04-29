Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu mandacılıkla suçladı, ‘uzay yolcuları’nı tanıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘mandacılığa soyunmakla’ suçladı.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki gün önce yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ABD merkezli ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti.

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar da dün Sierra Nevada şirketini ‘ABD’li’ diye hedef almıştı. Şirket, ABD’de yaşayan iki Türk girişimciye ait.

Erdoğan çıtayı yükseltti

Kılıçdaroğlu’na aynı konu üzerinden bu sefer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüklendi.

TEKNOFEST’te konuşan Erdoğan, “Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken, Amerikalı firmaların reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır” dedi.

Uzay istasyonuna gidecekler

Erdoğan konuşmasının devamında, uluslararası uzay istasyonuna gidecek biri asil, biri yedek iki kişinin isimlerini açıkladı. Asil kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan pilot Alper Gezeravcı.

Roketsan’dan sistem mühendisi Tuva Cihangir’se yedekte bulunuyor.

Erdoğan, uzay istasyonuna gidiş tarihi olarak bu yılın son çeyreğini işaret etti.