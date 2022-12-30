Ay’a sert iniş başka bahara: Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçilecek Türk uzay yolcusunun, 2023 yılının ikinci yarısında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesinin planlandığını söyledi. Varank, “2022-2030 yılları arasında Ay’a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır” dedi.

Varank, “2022-2030 yılları arasında Ay’a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır” dedi. Fotoğraf: AA

Bakan Varank, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Ay’a insanlı gidişin hangi tarihte yapılacağına ilişkin sorularını yanıtladı.

DHA’nın haberine göre, Varank, TÜBİTAK’ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40,9 milyon TL destek sağladığını belirtti.

Uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30,2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktaran Varank, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projelere ilişkin proje fizibilite ve bütçelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını, ‘Ay Araştırma Programı’ ve ‘Türk Astronot ve Bilim Misyonu’ projelerine devam edildiğini bildirdi.

Bakan Varank, 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde sunulan ‘Milli Uzay Programı Strateji Belgesi’ni hatırlatarak, şunları söyledi:

“2022-2030 yılları arasında Ay’a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programında bir Türk vatandaşının uluslararası iş birliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay’a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi planlanmaktadır.”

Erdoğan ne demişti?

9 Şubat 2021’de Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti.

Varank ise Anadolu Ajansı Editör Masası’na çıkarak “Ay’a sert iniş”in nasıl olacağını açıklamıştı. Varank şöyle demişti:

“Ay misyonu zor bir görev. Burada iki aşamalı planımız var. Öncelikle 2023 sonunda kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkartacağız. Şu anda 1,5-2 tonluk aracı kendimiz yörüngeye çıkartacak kabiliyete sahip değiliz. Oraya çıkaracağımız uzay aracımızı, kendi geliştirdiğimiz özgün ve milli motorumuzu ateşleyerek aya göndereceğiz ve uzay aracımızın aya sert iniş yapmasını sağlayacağız.”