Borsa sert düştü: Devre kesici çalıştırıldı

Borsa İstanbul, seçimin ikinci tura kalacağının belli olmasının ardından haftaya yüzde 6,38 azalışla başladı. Düşüş sonrası devre kesici sistemi çalıştırıldı.

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Piyasalar son bir haftadır seçimlerin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. İkinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 306,03 puan ve yüzde 6,38 değer kaybederek 4.489,58 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 7,86 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.

Gelişmelerin ardından devre kesici sistem çalıştırıldı.

KAP’a yapılan açıklamada şöyle: “Saat 09.55.17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.”