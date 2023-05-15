CHP’den ‘sistem çöktü’ iddiasına yanıt: Sorun yaşamadık

CHP bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, ‘CHP’nin veri sistemi çöktü’ iddiasını yalanlayarak, “Sistemsel hiçbir sorun yaşamadık. Tüm Türkiye’de örgütlerimiz bize veri gönderdi. Bazıları coğrafi koşullar sebebiyle geç gönderdi” dedi.

Onursal Adıgüzel, CHP’nin sisteminde sorun olmadığını söyledi. (AA)

Adıgüzel, partisinin sandık verilerini toplayan sistemini yönetiyor.

Dün CHP’nin elindeki veriler kamuoyuna yansıtılamadığı için Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri üzerinden sonuçlar değerlendirildi.

CHP’liler bu iki kuruma da güvenmediklerini belirtse de elindeki verileri kamuoyuna açıklamakta yetersiz bulundu.

Kimi ‘CHP sistemi çöktü’ eleştirilerine yanıt veren Adıgüzel, sistemsel herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Halk TV’ye bağlanan Adıgüzel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Yanlış bir algı var, sistemsel hiçbir sorun yaşamadık. Tüm Türkiye’de örgütlerimiz bize veri gönderdi. Bazıları coğrafi koşullar sebebiyle geç gönderdi.

*Okul önlerinden mobil uygulamayla çok hızlı gönderenler var. Ama sistemsel bir sorun yaşamadı CHP.

*Benim akşam böyle bir basın açıklaması yapma gibi bir görevim olmadığı için, ekranların başında durmak zorundaydım. Çünkü siber saldırılar da alıyoruz. Bir saniye bile bir sorun yaşanmadı.