Akşam Postası / 15 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Zelenski’den liderlere: Hepimiz Rusya’nın hedefindeyiz

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 20’nci gününde.

Diken, gelişmeleri aktarıyor.

Rus oligarklar kim, ne kadar servetleri var?

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Batılı ülkeler, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’nın oligarklarına da yaptırım uyguluyor. Servetleri en az 118 milyar dolar olarak hesaplanan oligarklar arasında dünyaca ünlü simalar da var.

Bir sigara grubuna daha zam

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Philip Morris ve Bat grubunun ardından JTİ grubu sigaralara da 2 lira zam geldi.

İstanbul’a yeniden kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık haritasına göre İstanbul’a cumadan itibaren yeniden kar yağacak. Yağışın dört gün etkili olması bekleniyor.

Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıran sanıklara dört buçuk yıla kadar hapis istemi

Diken yazarı Levent Gültekin’e saldırıya ilişkin yargılanan iki sanığın ‘nitelikli yaralama‘ suçundan dört yıl altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ORC anketi: AKP yüzde 30’un altına düştü

ORC Araştırma’nın mart anketine göre AKP yüzde 30’un altına düşerken, CHP yüzde 23,8’le ikinci sırada yer aldı.

Duymayan kaldıysa: Yargı bir kez daha ‘Cemevi ibadethanedir’ dedi

Mahkeme, ibadethane olduğu için cemevlerinin elektrik faturası ödememesi gerektiğine hükmetti.

Belediye başkanı uyardı: Hatay gidiyor!

CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte dünyaya gelen her dört bebekten üçünün Suriyeli olduğunu belirterek, “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” dedi.

Commerzbank’a göre TL’de ‘bir sonraki hareket’ yakın

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türkiye ekonomisine ilk ve en belirgin etkisinin hissedildiği petrol fiyatları keskin şekilde gerilerken, dolar/TL 15’in altında kalmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu’ndan doktorlara: Gitmeyin, beyefendiyi göndereceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Gidiyorlarsa gitsinler” dediği doktorlara seslenerek “Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyeceksiniz, bunları biz göndereceğiz” dedi.

Mithat Sancar: İktidar kendisi için oyunlara başvuruyor!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP ve MHP’nin seçim kanununda değişiklikleri içeren teklifini ‘iktidara siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma’ olarak değerlendirdi.

‘Paketleyin’ diyen başhekime soruşturma açılacak

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Grevdeki doktorlardan odalarını boşaltmalarını isteyen Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli’ye soruşturma başlatılacak.