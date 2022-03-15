Akşam Postası / 15 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Zelenski’den liderlere: Hepimiz Rusya’nın hedefindeyiz
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 20’nci gününde.
Diken, gelişmeleri aktarıyor.
Ukrayna’da yaşayan çocuk ve torunlarına kavuşmak için 2 bin 400 km kat ettiler
Yaptırım şampiyonu Rusya: İşgal sonrası sayı 6 bin 400’e ulaştı
Rus gazeteci: Putin yalan üstüne yalan söyleyip halkı suça ortak etmeye çalışıyor
Rus oligarklar kim, ne kadar servetleri var?
Batılı ülkeler, Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’nın oligarklarına da yaptırım uyguluyor. Servetleri en az 118 milyar dolar olarak hesaplanan oligarklar arasında dünyaca ünlü simalar da var.
Bir sigara grubuna daha zam
Philip Morris ve Bat grubunun ardından JTİ grubu sigaralara da 2 lira zam geldi.
Metro-KONDA araştırması: Alışveriş sepeti nasıl dolduruluyor
Brent petrol 100 doların altına indi
Yoksulluk sınırı 15 bin liraya yaklaştı
Türkiye’nin gıda faturası da kabarıyor: Bütçeden TMO’ya dört ayda 4,4 milyar lira
Tarımda üretici enflasyonu her ay rekor tazeliyor
Turizmciler kredi desteği istedi: Yerli turist bu yıl sektörü kurtaramaz
İstanbul’a yeniden kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık haritasına göre İstanbul’a cumadan itibaren yeniden kar yağacak. Yağışın dört gün etkili olması bekleniyor.
Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıran sanıklara dört buçuk yıla kadar hapis istemi
Diken yazarı Levent Gültekin’e saldırıya ilişkin yargılanan iki sanığın ‘nitelikli yaralama‘ suçundan dört yıl altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
ORC anketi: AKP yüzde 30’un altına düştü
ORC Araştırma’nın mart anketine göre AKP yüzde 30’un altına düşerken, CHP yüzde 23,8’le ikinci sırada yer aldı.
Duymayan kaldıysa: Yargı bir kez daha ‘Cemevi ibadethanedir’ dedi
Mahkeme, ibadethane olduğu için cemevlerinin elektrik faturası ödememesi gerektiğine hükmetti.
Belediye başkanı uyardı: Hatay gidiyor!
CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte dünyaya gelen her dört bebekten üçünün Suriyeli olduğunu belirterek, “Önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay Suriyeli bir başkana teslim edilecek” dedi.
Commerzbank’a göre TL’de ‘bir sonraki hareket’ yakın
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türkiye ekonomisine ilk ve en belirgin etkisinin hissedildiği petrol fiyatları keskin şekilde gerilerken, dolar/TL 15’in altında kalmayı sürdürüyor.
Kılıçdaroğlu’ndan doktorlara: Gitmeyin, beyefendiyi göndereceğiz!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Gidiyorlarsa gitsinler” dediği doktorlara seslenerek “Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyeceksiniz, bunları biz göndereceğiz” dedi.
Mithat Sancar: İktidar kendisi için oyunlara başvuruyor!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP ve MHP’nin seçim kanununda değişiklikleri içeren teklifini ‘iktidara siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma’ olarak değerlendirdi.
‘Paketleyin’ diyen başhekime soruşturma açılacak
Grevdeki doktorlardan odalarını boşaltmalarını isteyen Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli’ye soruşturma başlatılacak.