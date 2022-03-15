‘Paketleyin’ diyen başhekime soruşturma açılacak

TUĞBA ÖZER

Grevdeki doktorlardan odalarını boşaltmalarını isteyen Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli’ye soruşturma başlatılacak.

Fotoğraf: Twitter / Video caps

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlayarak üç gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı almıştı.

Şenveli’nin grev yapan doktorların dinlenme odasına gelmesi sonucu yaşananlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan video tartışma başlattı.

Başhekimin hastanedeki güvenlik görevlilerine, bir doktoru kastederek “Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen” demesi tepki topladı.

Soruşturma açılıyor

Diken’e konuşan Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, Şenveli hakkında soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Uçan, tartışma nedeniyle doktorların psikolojik olarak kötü etkilendiklerini ama desteğin de çok büyük olduğunu, odalarına çiçekler yollandığını söyledi.

‘Acil vakayı ayırt edebilecek uzmanlıktalar’

Olayın ardından grevdeki doktorlarla görüşen Uçan, yaşananları şöyle anlattı: “Biz iş bırakma kararı aldığımızda şu üçünü mutlaka belirtiyoruz… Birincisi aciller, ikincisi çocuk acilleri ve üçüncüsü doğum ve kanser hastaları, Covid’li hastalar, yatan hastalar ve yoğun bakımlardaki hastalara bakılacak. Bunların dışındaki alanlarda iş bırakıyoruz. Bandırma’daki hekimler anestezi uzmanı. Hangi hastanın acil, hangisinin acil olmadığına karar verebilecek uzmanlıkta insanlar. Acil vakaları da zaten almışlar. Başhekim acil olmayan vakaları da almaları konusunda ısrarcı olmuş.”

Uçan, grev öncesinde il ve ilçe sağlık müdürleriyle tüm başhekimlere haber verdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Hekimlerin durumunu görüyorsunuz. Tabii ki hakkımızı arayacağız. Ama hakkımızı ararken de zarar vermeme ilkesine uyuyoruz. Dolayısıyla biz zarar vermeyecek önlemleri aldıktan sonra bu eylemleri yapıyoruz. Ben bu olayda başhekimin fevri tutumu olduğunu düşünüyorum.”

‘Destek yağıyor’

Doktorların psikolojik olarak olaydan etkilendiklerini belirten Uçan, suç duyurusunda bulunacaklarını da ekledi: “Tüm Türkiye’den doktorlarımıza şu an destek yağıyor. Odaları çiçeklerle doldu. Türkiye genelinde çok büyük destek var. Biz de Balıkesir Tabip Odası olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatacağız. Etik kurallara uymayan, mobbing uygulayan, hekimliği küçük düşürücü davranışlarda bulunan her hekim hakkında meslek kuruluşu olarak ceza verme yetkimiz var. Bu grevler Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bunun için savcılığı dahi suç duyurusunda bulunulabilir.”