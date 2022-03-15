Mithat Sancar: İktidar kendisi için oyunlara başvuruyor!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP ve MHP’nin seçim kanununda değişiklikleri içeren teklifini ‘iktidara siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma’ olarak değerlendirdi.

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Partisinin Meclis grubunda konuşan Sancar, iktidarı ‘kendisini ayakta tutacak oyunlara girişmek’le suçlayarak, seçim kanununda değişiklik yapılmasının teklif edilmesini eleştirdi.

HDP’li Sancar, barajın ilk olarak Kürt siyasetinin önüne çıkarıldığını ve bunu yıktıklarını söyleyerek, son değişikliğin nedeni olarak MHP’nin oylarındaki erimeyi gösterdi.

İktidarın ‘oyunlara başvurduğunu’ savunarak, kaybettiğini dile getirdi: “Biz baraja karşı mücadeleyi kuruluşumuzdan beri yürüttük. Bizim önümüze çıkarılmıştı, biz bunu yıktık. Bu barajın ne kadar anlamsız olduğu bizim mücadelemiz sayesinde ortaya çıktı. Kendi hesaplarının da burada bir rolü var ama. İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde 10’un altında kalacağı kesin gibi. Onu kurtarmak için indiriyorlar. İttifak sistemiyle de oynuyorlar. Yine kendilerine oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak. Bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar halkın iradesi karşısında kaybetti. Bu yöntemlerle, seçim kanunlarında mühendislik oyunlarıyla varlığını devam ettirebileceğini sananlar geçmişe baksınlar. Bu hesap işe yaramayacaktır.”

‘Hiçbiri talepleri karşılamaya yetmiyor’

14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorlara uygulanan şiddeti eleştiren ve son dönemde doktorlara yönelik geliştirilen söylemlere tepki gösteren Sancar, sağlık sisteminin bozulmasıyla sağlık çalışanlarının yükünün ağırlaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına yönelik vaatlerini açıklamasına da değinerek, daha önce söylediklerinden geri adım attığını savundu:

“AKP genel başkanı bazı açıklamalar yaptı, sözlerini geri alma amaçlı ifadeler kullandı. Ancak biliyoruz ki daha önceki sözler dil sürçmesi değil, gönlünden geçenin ifadesi. Vaatlerde de bulunmuş üç beş tane. Bunların hiçbiri hekimlerin haklı taleplerini karşılamaya yetmiyor. Yanından bile geçemiyor. Haklar lütufla gelmez. Haklar mücadele ile alınır. TTB, 10 maddelik bir liste sundu kamuoyuna. Bunların takipçisiyiz, biz de sahibiyiz.”

Sancar konuşmasının devamında şunları kaydetti:

* İktidarın saldırılarının hedefinde partimiz var; Kobani kumpas davası, kapatma davası, polis operasyonları… Bizi etkisiz kılacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Bunun nasıl haklı bir mücadele olduğunu herkese göstereceğiz. Kobani kumpas davası gözlerden ırak şekilde yönetilmek isteniyor. Arkadaşlarımız sözlerini söylemeye devam ediyor. Yargı bu iktidarın toplumsal ve siyasi muhalefeti dizayn etme sopası hale gelmiştir. Kobani davasında da aynı anlayış hüküm sürüyor.

* Arkadaşlarımızın savunmalarından birer cümle okumak istiyorum. Bu iktidarın bize karşı uyguladığı yöntemler ayakta kalmak için başvurdukları yöntemlerdir ve bunlar sadece HDP ile sınırlı kalmayacak, toplumsal muhalefetin bütününü de hedef alıyor, alacaktır. Arkadaşlarımızın sözlerinin dikkatle dinlenmesi çağrımız var…

Yüksekdağ: “Bütün olanakları devreye koymanıza rağmen hakikat dişiyle tırnağıyla bağırıyor. Siz bizim suçluluğumuzu kanıtlayamıyorsunuz ama biz siyasi iktidarın suçlarını ifşa ediyoruz.”

Altıonörs: “Nazım Hikmet, biz size gölgemizi ezdirmeyiz der. Biz de size gölgemizi dahil ezdirmeyeceğiz.”

Tuncer: “Tarihe not düşeceğiz. 38 insanın da yaşam hakkını savunacağız. Paramiliter güçleri sokağa sunan bu iktidardır, hesaplaşacağız.”

Demirtaş: “Bizim kaçmaya niyetimiz yok. Götürüp yurt dışına bıraksanız kaçıp Türkiye’ye geri geliriz. Biz siyasetçiyiz, halkımıza karşı borcumuz var.”

* Arkadaşlarımız tarihi savunmalarını yapmaya devam ediyorlar. Biz bu kumpas davasını boşa çıkartacağız.

‘Çöp gibi iddianame’

* Bir de kapatma davası var, kapatma davasında da aynı kumpas zihniyeti söz konusu. Delil yok, çöp gibi iddianameyle bizleri suçlamaya çalışıyorlar. HDP bir bina değildir, savunmasını her alanda yapacaktır, mücadelesini sürdürecek yolları bulacaktır. Biz asıl savunmamızı halkımızla yapıyoruz. Halklarımızla, demokrasi güçleri ile yapıyoruz. 8 Mart’a baksınlar, nasıl bir iradenin ortaya çıktığını görsünler.

* Geçen seneki Nevruz’u hatırlasınlar ve önümüzdeki hafta kutlayacağımız Nevruz’u takip etsinler. HDP’yi o meydanlarda savunacağız.

* İktidar zulme doymuyor. Bir iktidarın özünü anlamak için cezaevlerindeki uygulamalara bakın. Aysel Tuğluk’a teşhis kondu, cezaevinde kalamayacağı ortaya çıktı ama orada tutmaya çalışıyorlar. Aysel hafızamızdır.

* Mart ayında çeşitli acılar var. Bunları anmadan geçmek doğru olmaz. Önce 16 Mart 1988’de Halepçe’de Kürt halkına yönelik kimyasal ve biyolojik silahlar kullanılarak 5 bini insan katledildi. Irak’ta Kürt halkının hak ettiği eşitliği şiddetle bastırmak isteyen Saddam yönetimi insanlık tarihine katliamcı soykırımcı olarak geçti. Kürt halkının özgürlük mücadelesi bir adım bile geriletilemedi.

* 16 Mart 1978’de İstanbul Üniversitesi önünde sivil faşistler tarafından düzenlenen saldırıda yedi öğrendi hayatını kaybetmişti, dava dosyası kapatıldı. 16 Mart Beyazıt Katliamı da Türkiye’de işlenen yüzlerce cinayet gibi karanlıkta bırakıldı. Biz failleri de zihniyeti de tanıyoruz ve mücadele ediyoruz.

* 12 Mart’ta Gazi Mahallesi’nde ve Kamışlı’da katliamlar yaşandı. O katliamlarda hayatlarını kaybedenleri de anıyorum. Bu katliamları unutmadık, unutmayacağız.

‘İktidarın barış niyeti yok’

* Sadece bir yerde savaşa karşı çıkmak, başka yerde arka çıkmak iki yüzlülüktür. İktidarın ve yandaşlarının yaptığı gibi. Türkiye topraklarında savaş politikalarına ses çıkarmayanlar, barış kelimesini ağızlarından düşürmüyorlar. Onlar bu kavramları kirletmeye çalışıyorlar diye biz bu ilkelere sarılmaktan vazgeçecek değiliz. Onların iki yüzlülüğünü dile getirmeye devam edeceğiz. Ukrayna’da savaşa, işgale karşı çıkıp; Afrin’de işgale destek çıkmak… Libya’da savaş politikalarına destek olmak… Savaşa dayalı rant ve talan politikalarını savunmak iki yüzlülüktür.

* Gerçekten barıştan yanaysak Kürt sorunu başta olmak üzere tüm sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini savunmak zorundayız. Bir barış güvercini rolünü oynamaya çalışan iktidar bunları gizlemeye çalışıyor. Öyle olmayacak. Bu krizden fırsatçılıkla yararlanmak için ip cambazlıkları yapıyor olabilirler ama bu iktidarın barış gibi bir niyeti olmadığını herkesin görmesi gerekiyor. Ukrayna’da arabuluculuk ya da çözüm aktörü olmaya soyunan iktidar önce bu ülkede savaş politikalarından vazgeçsin, Ortadoğu’da işgal ve savaş uygulamalarından vazgeçsin. Bizler de hepsine birlikte karşı çıkarız.

‘Çözüm müzakere’

* Barış temel ilkemizdir. Savaşlardan fırsatçılık yaratmaya çalışan bütün çevrelere aynı şekilde karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kim ki bu ülkede savaşın zeminini besleyecek uygulamalar içindeyse, buna hep birlikte karşı çıkacağız. Orası iyi burası kötü diye bir şey yok. Kim savaş politikalarını destekliyorsa karşı çıkacağız, büyük barış idealinden sapmayacağız. Biz büyük barış mücadelesi veriyoruz. Sadece Kürt sorununda demokratik çözümü kastetmiyoruz, öncelikle onu kastediyoruz elbette; şiddetin çözüm olmadığını söylüyoruz. Bu coğrafyada devam eden, 40 yıla yaklaşan bu savaşın bitmesini istiyoruz.

* Çözüm müzakeredir, eşit haklara dayalı ortak yaşamı kurma arayışıdır. HDP bunu dile getirdiği için saldırılara uğruyor. Büyük barışın amacı, halkların hak ettiği imkanların kendilerine teslim edilmesi. Haklara göz dikenlerin önüne geçecek bir siyasal, toplumsal, hukuksal kültürün yaratılmasıdır. Türkiye’nin büyük bir barış hareketine ihtiyaç var. Halklar arasında eşitlik, eşit yurttaşlık, katılımcı yerel demokrasiyle dayanan demokratik düzen, doğayla, toprakla barışı da içeriyor bu büyük barış. Türkiye’de bu karanlıktan kurtulmanın yolu buradan geçiyor.