Brent petrol 100 doların altına indi

Anna Timçenko 21 yaşında. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 30 kilometre mesafedeki Buça’da yaşıyor. Hamileliğinin son günlerinde Rusya ülkesini işgal etti. Buça da bombardıman altındaki kentlerden biriydi. Timçenko, ilk bebeğini, elektriğin, suların kesik olduğu evinde, komşularının yardımıyla dünyaya getirdi.