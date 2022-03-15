Brent petrol 100 doların altına indi

Brent petrol gün içinde düşüşünü sürdürerek 1 Mart’tan beri ilk kez 100 doların altını gördü.
Brent petrolün fiyatı akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen bir unsur.
İkinci önemli unsursa döviz kuru.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının bu kadar artmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen senenin sonunda Merkez Bankası’nı faiz indirimine zorlayarak çıkardığı kur krizinin rolü büyük.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABD geçen hafta Rus petrolüne ambargo kararı almış, brent petrolde 139,1 dolarla zirve görülmüştü.
Fiyatlardaki çekilmede Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakere adımları ve Çin’de artan Covid-19 vakalarının talebi düşüreceği beklentisi etkili.
Erdoğan faiz indirip doları zıplatmasaydı benzin ve motorin bugün ne kadar olurdu?
Petrol fiyatı, ‘Rusya’ya ambargo’ endişeleriyle 130 doların üstüne çıktı
Britanya ve ABD’den Rus petrolüne ambargo