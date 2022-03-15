Kılıçdaroğlu’ndan doktorlara: Gitmeyin, beyefendiyi göndereceğiz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Gidiyorlarsa gitsinler” dediği doktorlara seslenerek “Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyeceksiniz, bunları biz göndereceğiz” dedi.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/2itfJasDlw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2022

Türkiye’de başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar uzun süredir gündemde.

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) şiddet ve şikayetler nedeniyle geçen sene 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını söylüyor.

Bu soruların ‘çözüm’ makamı olması gereken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa geçen hafta doktorları hedef alıp “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” demişti.

Böyle bir ortamda 14 Mart Tıp Bayramı’nda grevde olan ve Taksim’de sorunlarını dile getirmek isteyen İstanbul Tabip Odası (İTO) yöneticilerine polis müdahale etti.

Partisinin grup toplantısında ortaya çıkan bu tabloyu eleştiren Kılıçdaroğlu, doktorlara yurt dışına gitmeme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ‘gidecek’ olanı da açıkladı: “Doktorların talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde ‘Giderlerse gitsinler!’ diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı ülkelerinde kalacak. Az kaldı merak etmeyin bütün haklarınızı alacaksınız. Size verilen sözlerin tutulmadığını biliyorum. Öyle bir noktaya geldi ki sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyin, burada kalacaksınız beraber biz göndereceğiz. Bu beyefendiyi halkın iradesiyle, davulla zurnayla göndereceğiz. Herkes bunun tanığı olacak.”