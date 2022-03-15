Commerzbank’a göre TL’de ‘bir sonraki hareket’ yakın

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türkiye ekonomisine ilk ve en belirgin etkisinin hissedildiği petrol fiyatları keskin şekilde gerilerken, dolar/TL 15’in altında kalmayı sürdürüyor.

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Dolar/TL, geçen hafta 14,9950’ye kadar yükseldikten sonra cuma günü kapanışa yakın Rusya’nın Ukrayna’yla görüşmelerde ‘ilerleme’ sağlandığını açıklamasıyla küresel piyasalara paralel gerilediği 14,8 etrafında seyrediyor

Bankacılar bu hafta Türkiye, ABD ve Japonya’nın faiz kararlarının öne çıkacağını Rusya işgalinin Türkiye ekonomisine etkisinin ana gündem maddesi olmaya devam edeceğini belirtiyor.

İşlemciler Merkez Bankası (MB) rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15’i aşmadığını belirtiyor.

Dolar/TL bu sabah saat 08:56’da 14,82 seviyesinden başladı, 09:29’da 14,80’den işlem gördü.

Bugün piyasalarda MB’nin kar payı transferinin etkisiyle belirgin fazla vermesi beklenen şubat ayı bütçesi, konut satışları ve ekonomi konusunda yeni adımların gelip gelmeyeceği için kabine toplantısı takip edilecek.

Faiz kararları

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), yarın sona erecek politika toplantısında salgın başından bu yana ilk kez faizleri artırması bekleniyor. Yatırımcılar bu haftaki toplantıda gelecekteki faiz artırımlarına dair de ipucu arayacak.

MB’nin yarın başlayacak ve sonuçları perşembe açıklanacak toplantısındaysa politika faizinde değişim beklenmiyor.

Ancak halihazırda yüzde 50’yi aşan ve önümüzdeki aylarda yüzde 70’e doğru yükselmesi beklenen enflasyon ve enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomi politikalarına yönelik en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Negatif reel getirinin enflasyonun tepe noktasında eksi 50 puanla eşi tarihte görülmemiş seviyelere ulaşacak olması da piyasada önemli bir endişe kaynağı.

Ekonomi yönetiminin bütçe kanalıyla enflasyondaki yükselişi sınırlayıcı adımlar atması bekleniyor. Ancak bunun enflasyondaki tepe noktasını sınırlayıcı sınırlı bir etkisinin olması ve enflasyondaki ilk anlamlı düşüşün ise Kasım 2022’de baz etkisiyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters’a konuşan Commerzbank’tan Tatha Ghose, TL’nin getirisinin gittikçe daha negatif seviyeye geldiğini belirterek, TL’de değer kaybı yönünde bir sonraki hareketin yaklaştığına dikkat çekti.