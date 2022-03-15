Turizmciler kredi desteği istedi: Yerli turist bu yıl sektörü kurtaramaz

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatından etkilenenlerden biri de Türk turizm sektörü oldu. Turizmciler, maddi yönden kendilerine destek olunmasını isterken, yerli turistlerin sektörü kurtaramayacağı görüşünde.

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Rusya’nın harekatı sonrası her ne kadar Rus turistler Türkiye’deki rezervasyonlarını iptal etmese de, günlük talebin yüzde 70 düştüğü dile getirilmiş, Rus ve Ukraynalı turistlerin gelmemesi durumunda ise 4-5 milyar dolarlık kaybın olabileceği belirtilmişti.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021’de Rusya 4,7 milyon kişi ve yüzde 19 payla Türkiye’ye en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülke. Ukrayna’ysa 2 milyon ziyaretçi ve yüzde 8,3 payla üçüncü sırada.

‘Oteller haraç mezat satılacak’

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, turizm sektörünün pandemide yeterince desteklenemediğini, konaklama sektörünün borcunun 8 milyar TL’yi geçtiğini söyledi.

Dernek başkanı şöyle devam etti: “Bu yıl savaş nedeniyle bu paranın ödenemeyeceği şimdiden belli. Sektör enstrümanlarını kaybedecek, oteller haraç mezat satılacak. Biz geçen yıl 24 milyar dolar kazandırdık ekonomiye, şimdi en az 10 milyar doları bu sektöre nakit olarak dağıtılmalı.”

Rusya ve Ukrayna’daki turist kaybının iç pazarla kapanamayacağını söyleyen Karcılıoğlu, “Yerli turist için şu anda fiyatlar yüksek kaçıyor. Sektörün de daha fazla fiyat indirebilme gibi bir şansı yok, zaten dünyanın ucuz tatil merkezi olduk. Her krizde sektörün sığınağı konumunda olan yerli turist bu yıl sektörü kurtaramaz” dedi.

271 otel batmış

Kilit Grup’a bağlı Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan, bankaların acilen uygun faizli kredi desteği vermesini isteyerek “Ukrayna’dan uzun bir süre turist beklemiyoruz, Rusya’ya da ağır yaptırımlar var, büyük bir belirsizlik hâkim. Bu nedenle de sektörün bekleyen borçları ve mevcut dönemi atlatabilmesi için acil kredi desteği gerekiyor” diye konuştu.

Turizm yazarı Fehmi Köfteoğlu’nun aktardığına göre 271 otelin pandemide kredi borçlarını ödeyememesi nedeniyle satıldığını ifade etti. Yazar, “Şu an kredi desteği de yetmez sektöre çünkü yeni turist gelmeyecek. Sigorta şirketleri Rusya’dan kalkan uçaklara sigorta yapmıyor, insanlar gelmek istese de gelemeyecekler” ifadesini kullandı.