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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna’da yaşayan çocuk ve torunlarına kavuşmak için 2 bin 400 km kat ettiler


Galler’de yaşayan Gareth Roberts ve eşi Nataliia Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’daki yakınlarını almak için 2 bin 400 kilometrelik yolculuk yaptı.

Fotoğraflar: BBC

Galler’deki Gwynedd’den Slovakya’ya uçakla giden çift sınıra kadar gitmek için araç kiraladı. Amaçları Nataliaa Roberts’ın ilk eşinden kızı Angelina, 12 yaşındaki torunu Albina ve köpekleri Giina’yı alıp dönmekti. Yerlerinde duramayan çift onların yalnız gelmesini bekleyemezdi.


İşgalin başladığı günden itibaren Ukrayna’daki yakınları için büyük endişe duyan çift Slovakya sınırına vardığında Angelina ve Albina onları bekliyordu. Bir hafta önce evlerinden ayrılmış, otomobillerine koyabildikleri kadar eşya koymuş ve sınırdaki Vysne Nemeck köyüne ulaşmışlardı.

Albina’nın babası yani Nataliaa Roberts’ın Ukraynalı damadı Vova ise seferberlik emri nedeniyle ülkeden ayrılamadığı çin Ukrayna’da kaldı.

Roberts çifti Galler bayrağı sallayarak onları ararken sınırda bekleyen herkesin yüzüne tek tek bakıyorlardı. “O kalabalık içinde yakınlarının olduğunu bilmek insanı çok heyecanlandırıyor” diyen çift kısa süre sonra Angelina ve Albina’ya kavuştu.

Onlara sarılan Gareth Roberts, “Artık güvendesiniz. Size çok iyi bakacağız” derken Nataliia Gareth de uzun süre torununa sarılarak hasret giderdi.

Albina, babasının onlara aracı yüklerken yardım ettiğini ve yaşadığı toprakları korumak için orada kaldığını anlattı.

BBC’ye konuşan aile, Britanya’nın vize işlermlerini kolaylaştırdığını ve o işleri hallettikten sonra Galler’e ulaşacakları anı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederken bir gün Ukrayna’ya da gidebileceklerini ve Vova’yı yeniden görebileceklerini umduklarını da dile getirdi.

Gareth Roberts, sınırda gönüllü olarak çalışanları da övmeden geçemedi. Bazı dernek çalışanlarının palyaço kılığında çocukları neşelendirmeye çalıştığını, gıda dağıtıldığını, gördüğü manzaralardan çok etkilendiğini söyledi.

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