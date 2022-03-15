Son 24 saat: 24 bin 614 vaka, 115 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 24 bin 614 vaka, 115 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 333 bin 196 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553.
Yaramazlara biraz batar!
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 20’nci gününde.
Rus gazeteci ve yazar Dimitri Glukovski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, savaşın, onların hayatta kalması için şart olduğuna inandırmak amacıyla yalan üzerine yalan söyleyerek halkı suç ortağı yapmaya çalıştığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Gidiyorlarsa gitsinler” dediği doktorlara seslenerek “Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar, gitmeyeceksiniz, bunları biz göndereceğiz” dedi.
Türkiye’nin tarım politikalarındaki hatalar ve küresel piyasalarda gıda fiyatlarının artışı nedeniyle dört ayda merkezi yönetim bütçesinden Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) 4,4 milyar TL transfer yapılması gerekti.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kadıköy Şubesi ve İçerenköy Cemevi tarafından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş’ye (AYEDAŞ) açılan davada mahkeme, cemevlerinin ibadethane olması nedeniyle elektrik borcunun ödenmemesine karar verdi.