Erdoğan: Çavuşoğlu’nu Rusya ve Ukrayna’ya gönderiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Rusya ve ardından Ukrayna’ya göndereceğini söyledi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanlar ortaya alternatif koyamadı.

* ( Altı muhalefet partisinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi) Kendilerine ait değil. Yurtdışında hazırlanan bir raporu kendi çalışmalarıymış gibi sundular.

* Dışişleri bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek.

* (Gençlere) Gelin 2023’ü tarihimizin en şanlı yapraklarından biri haline getirelim.

* Sıkıntıların elbette farkındayız, asıl odaklanmamız gereken yerler önümüzdeki fırsatlar.

* Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.