Raflarda yok, depodan 48 ton şeker çıktı!

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, müşterilerine satmayıp deposunda 48 ton 120 kilogram şeker stokladığı belirlinen market hakkında işlem başlatıldı.

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AA’nın belediyenin açıklamasından aktardığına göre bazı marketlerin raflarında beş gündür toz şeker bulunmadığının tespit edilmesi üzerine denetim yapıldı.

Bir zincir marketin şubesinin deposunda, istiflenmiş halde 7 bin 600 paket 5 kilogramlık ve 5 bin 60 paket iki kilogramlık toplam 48 ton 120 kilogram toz şeker bulundu.

Ekipler, işletme hakkında tutanak tuttu, inceleme başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu şu ifadeleri kullandı: “10 Mart’tan itibaren bazı marketlerin raflarında toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. İçeriye girdiğimizde 48 ton 120 kilogram toz şekerin depoda olduğunu gördük.”