Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıran sanıklara dört buçuk yıla kadar hapis istemi

Diken yazarı Levent Gültekin’e saldırıya ilişkin yargılanan iki sanığın ‘nitelikli yaralama‘ suçundan dört yıl altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Levent Gültekin.

Bakırköy 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanıkların avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, savunmalarının ‘samimi bulunmadığını’ söyleyerek Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru’nun ‘nitelikli yaralama’ suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanıkların avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, talebi kabul ederim eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Gültekin 8 Mart’ta İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binasının önünde bir grubun saldırısına uğramıştı. Tutuklanan iki sanık iki ay sonra serbest bırakılmıştı.

Adli kontrolle serbest bırakılna 18 yaşından küçük zanlı hakkındaki soruşturma sürüyor.