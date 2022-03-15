Duymayan kaldıysa: Yargı bir kez daha ‘Cemevi ibadethanedir’ dedi

TUĞBA ÖZER

Mahkeme, ibadethane olduğu için cemevlerinin elektrik faturası ödememesi gerektiğine hükmetti.

Fotoğraf: Diken

Böylelikle bir mahkeme kararıyla daha cemevlerinin ibadethane olduğu kabul edildi. Ancak yasal düzenleme bulunmadığı için faturalarını ödemeyi reddeden cemevlerine hala icra geliyor.

Alevi yurttaşların ibadethane olarak tanımladığı cemevleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Yargıtay kararlarına rağmen devlet tarafından ibadethane statüsüne alınmıyor. ‘Ticarethane’ olarak görülen cemevleri, son zamlarla birlikte fahiş elektrik faturalarıyla karşı karşıya.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, kendilerine bağlı cemevlerinin devlete 12 milyon TL elektrik borcu bulunduğunu belirtmişti.

Sekiz yıl sonra karar çıktı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan İçerenköy Cemevi, 2014 yılından beri ibadethane olduğu gerekçesiyle elektrik faturalarını ödemiyordu. Faturaların ödenmemesi üzerine aynı yıl İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü’nce cemevi hakkında icra takibi başlatıldı. PSAKD ve cemevi de yükümlülük bulunmadığını belirterek AYEDAŞ’a dava açtı.

2017 yılında mahkemeden cemevi lehine karar çıktı. Karşı taraf karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme kararı bozarak bilirkişinin söz konusu cemevinin ibadethane olup olmadığının anlaşılması için daha detaylı bir araştırma yapmasını istedi.

Araştırmasını tamamlayan bilirkişi, İçerenköy Cemevi’nin bir ibadethane olduğunu doğrulayan raporunu mahkemeye sundu.

Bilirkişi raporunun ardından İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme, cemevini haklı bularak borçlu bulunmadığına hükmetti.

‘Yasal statü gelmeden sorun çözülmez’

Cemevinin avukatı Nazım Karslı karara ilişkin şöyle konuştu: “Mahkeme, cemevinin bir ibadethane olması ve faturalarının devlet tarafından karşılanması gerektiği için bu borçtan sorumlu olmadığımızı tespit etmiş oldu. Yani; Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hakimi buranın ibadethane olduğuna hükmetmiş oldu. Bizim gözümüzde doğru bir karardır. Ancak karşı taraf bu karara itiraz edebilir. Kesin bir karar niteliği taşımıyor. Eğer üst mahkeme de onaylarsa kesinleşmiş olacak ve emsal niteliği taşıyacak. Yasal düzenleme yapılmadıkça, yani ‘cemevleri ibadethanedir’ şeklinde yasal bir statü kazandırılmadıkça bu icralar gelmeye devam edecek. Biz de davalar açmaya devam edeceğiz. Bu sorun yasal düzenleme gelmedikçe çözülemez.”

‘Direndik ve kazandık’

Kararı yorumlayan PSAKD Kadıköy Şube Başkanı İbrahim Karakaya şunları söyledi: “Bizim tutumumuz çok açık; burası bir inanç merkezidir. Anayasanın eşitlik ilkesi açısından bütün inanç merkezilerinin yararlandığı haklardan yararlanma hakkımız var. Dolayısıyla biz bu konuda direndik ve davayı kazandık. Bizim açımızdan önemli bir kazanım. Bütün cemevlerinin etkilenmesi gereken bir süreç aslında.”

Karakaya, 2014 yılından itibaren 700 bin liralık borç biriktiğini, faizle beraber bu tutarın 1 milyonu geçtiğini belirtti.