Akşam Postası / 15 Kasım 2022

Taksim saldırısı zanlısı ve MHP’li başkana kayıtlı hat arasında iki görüşme geçmiş

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının zanlısı Ehlam Elbeşir’le MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edildi.

ABD’nin taziyesi: Soylu kabul etmedi, Erdoğan ‘şükranlarını sundu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim’deki bombalı saldırıdan sonra başsağlığı dileğinde bulunan ülke ve organizasyonlara ‘şükranlarını sundu.’ Listede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘taziyesini kabul etmediği’ ABD de var.

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e: Hesabını sormazsam namerdim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taksim saldırısıyla kendisini ilişkilendiren Yeni Akit’le ilgili olarak “Bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim” dedi.

Erdoğan, Bali’de: Liderlerle öğle yemeği yedi, keyifli vakit geçirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi’nde düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan, yemeğe katılan liderlerle sohbet etti.

İstanbul’daki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 50’ye yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Taksim’deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50’ye yükseldiğini bildirdi.

Reuters’a konuşan Türk yetkiliden ‘bir gece ansızın’ mesajı

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırının, Suriye’nin Türkiye için ulusal bir güvenlik sorunu olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, PKK’ya yönelik Kuzey Irak’taki operasyonun tamamlanmasının ardından sırada Suriye’nin kuzeyindeki belli hedeflerin olduğunu söyledi.

İmamoğlu hatırlattı: 2016’da saksı yoktu ama terör saldırısı vardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, İstiklal Caddesi’nde başlattığı moral buluşmalarına devam etti. İmamoğlu, saldırıdan sonra kaldırılan saksılarla ilgili “2016’da burada saksılar yoktu ve terör saldırısı vardı” dedi.

İstanbul Barosu, ‘saldırının faili’ diye hedef gösterilen avukat hakkında ‘bir zahmet’ açıklama yayımladı

İstanbul’daki patlamanın ardından ‘saldırının faili’ olarak gösterilen avukat Jiyan Tosun hakkında İstanbul Barosu’ndan iki gün sonra açıklama geldi.

Buldan’dan Bahçeli’ye: Eski ayarlarına döndü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı kınayarak ‘tuzağa düşülmemesi’ uyarısında bulundu. Partilerinin demokratik siyasette ısrarlı olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yeni iklim hedefi ‘gerçekten uzak’: 2053 net sıfır hedefi ‘hayal’

Türkiye’nin, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla belirlediği 2030 iklim hedefi, 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) açıklandı. Çevre, Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı güncellenmiş Ulusal Katkı Beyanı’nına göre 2030 yılı için yüzde 21 olarak açıklanan emisyon azaltım hedefi yüzde 41’e yükseltildi.

Dört yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Türkiye’de yakalandı

İtalya’da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl 8 ay hapse mahkum edilen ve dört yıldır aranan Luciano Camporesi Türkiye’de yakalandı.

Bütçe açığı aldı başını gitti: Açığın yüzde 70’i ‘kur korumalı’dan

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, yılın ilk 10 ayında bütçe açığı 128,75 milyar TL oldu. Kur korumalı mevduat ödemelerinin tutarıysa 91,57 milyar TL’ye yükseldi.

Konut kredisi faizi 40 ayın zirvesinde

Ekonomi yönetiminin getirdiği düzenlemeler ticari kredi faizlerini düşürse de konut kredisi faizinde son 40 ayın zirvesine ulaşıldı.

Bakan Özer oralı olmadı: Öğretmenin sorunlarını kulağını kaşıyarak ‘dinledi’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atanmayan bir öğretmenin kendisine çiçek uzatarak sorunlarını anlatmaya çalıştığı esnada umursamaz tavırlar takındı.

Doların hikayesi: Geçen sene bugün kur tek hanedeydi

Hükümetin ekonomi tercihleri sonrası rekorlar kıran dolar/TL kuru en son bir sene önce bugün tek haneli seviyeleri gördü. Kur, 15 Kasım 2021’de 9,93’ü görmüştü.

Türkiye fahri konsolos ‘cenneti’ olmuş: Birçoğu skandallara karıştı

Türkiye’de bulunan çoğu Türk vatandaşı 300’den fazla fahri konsolosun en az yüzde 16’sının skandallara karıştığı ortaya çıktı.

Erdoğan duymasın: En sevdiği şarkının yazarı CHP’li oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en sevdiği şarkının yazarı Aşkın Tuna, CHP’li oldu. Tuna’nın yazdığı ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısı AKP’nin de mitinglerinde kullanmaktan vazgeçemediği şarkılardan.

Özdağ, ‘Jiyan Tosun’ sorusuna sinirlendi: Rudaw’ı Türkiye’ye sokmayacağız

Rudaw muhabirinin Zafer Partili Ahmet Taşkaya’nın avukat Jiyan Tosun’u Taksim’deki bombalı saldırgan diye hedef göstermesi hakkında soru sorduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kanalı hedef aldı: “Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek.”

BM: Rusya ve Ukrayna esirlere işkence uyguluyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Rusya ve Ukrayna’nın savaş esirlerine işkence uyguladığını açıkladı.

50 ilde ‘girdap’ operasyonu: 229 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan ‘girdap’ adlı operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 229’u yakalandı.

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası genişliyor

Yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarıyla küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık uluslararası şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorlarken, başta ABD olmak üzere teknoloji şirketleri işten çıkarmaları hızlandırdı.