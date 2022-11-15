Özdağ, ‘Jiyan Tosun’ sorusuna sinirlendi: Rudaw’ı Türkiye’ye sokmayacağız

Rudaw muhabirinin Zafer Partili Ahmet Taşkaya’nın avukat Jiyan Tosun’u Taksim’deki bombalı saldırgan diye hedef göstermesi hakkında soru sorduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kanalı hedef aldı: “Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek.”

Ümit Özdağ, partilileri Rudaw’ı PKK kanalı diye tanıtınca mikrofonu alıyor (Rudaw)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından Zafer Partili Taşkaya, zanlının fotoğrafını paylaşarak bu kişinin İstanbul Barosu’na bağlı avukat Jiyan Tosun olduğunu iddia etmiş, onu hedef tahtasına koymuştu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Zafer Partili Ahmet Taşkaya’nın hedef göstermesinin ardından avukat Jiyan Tosun’un ve kendisinin numarasının ‘oyun gruplarına dağıtıldığını’ söyleyerek tehdit edildiklerini duyurdu: “Küçücük çocuklara, tehdit ettiriyorlar. Yazıklar olsun.”

Konu hakkında İstiklal’de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi merkezli Rudaw kanalının muhabiri soru sordu. Özdağ, soruyu yanıtsız bırakırken; ‘iktidarlarında’ Rudaw’ın Türkiye sınırından giremeyeceğini savundu.

Yanındakinin Rudaw’ın ‘PKK’nin kanalı’ diyerek tanıtması üzerine Özdağ, yanıtında şu sözleri sarf etti: “Zafer Partisi iktidarında Rudaw TV Türkiye sınırları içerisine giremeyecek. Bölücü olduğu ve Türkiye’nin parçalanmasına hizmet ettiği için…”