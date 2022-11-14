Zafer Partili yöneticinin ‘Saldırının faili’ diyerek hedef gösterdiği avukattan suç duyurusu

Zafer Partisi yöneticisi Adem Taşkaya’nın İstanbul Taksim’deki patlamanın ardından “Saldırının faili” diyerek Twitter üzerinden hedef gösterdiği avukat Jiyan Tosun, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Takaya, avukat Jiyan Tosun’u ‘Saldırının faili’ diyerek hedef gösterdi (Fotoğraf: Twitter)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Zafer Partili Taşkaya, söz konusu saldırının failinin fotoğrafını paylaşarak “Taksim’deki hain saldırıyı yapan kişi Jiyan Tosun adından PKK’lı bir avukat” sözlerini sarf etti. Taşkaya, daha sonra Tosun’u hedef gösterdiği tweet’i sildi.

Tosun, bu paylaşım yayıldığı ve çeşitli platformlarda hedef gösterilmeye devam ettiğini belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle Taşkaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tosun, 1990’lı yıllarda gözaltında kaybedilen Fehim Tosun’un kızı.