Hedef gösterilen avukat: Yeğenimi arayarak, ‘Bombacısınız, öleceksiniz’ diye tehdit ettiler

İstanbul’daki bombalı saldırıdan sonra hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun, kişisel bilgilerinin resmi kurumlarca paylaşıldığını söyledi. Tosun, 16 yaşındaki yeğenini arayan bir kişinin, “Bombacısınız, öleceksiniz” diye kendilerini tehdit ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Saldırıdan hemen sonra Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, saldırganın avukat Jiyan Tosun olduğunu öner süren bir tweet attı. Bunun üzerine sosyal medya lincine uğrayan Tosun, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde konuya dair konuştu.

‘Karakolda öğrendim’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre hedef gösterilen Tosun, patlama sırasında Taksim’de olmadığını belirterek, iki Suriyeli müvekkiliyle birlikte Küçükçekmece’de bulunan bir çay bahçesinde oturduğu sırada telefonun çaldığını ve telefonla arayan kişilerin patlamadan söz ettiğini söyledi: “Beni arayanlara büroya uğramadığımı ve iyi olduğumu söyledim. Bu konuşmaları duyan biri hakkımda ihbarda bulunmuş. Müvekkillerime hukuki destek sunmak için gittiğim karakolda bu durumu öğrendim.”

Akşam saatlerinde hedef gösterildiğini Eren Keskin’den öğrendiğini kaydeden Tosun, hemen ardından sanal medya mecralarından aynı anda tehdit mesajları ve aramalar almaya başladığını anlattı: “Şu olay beni dehşete düşürdü: Aile bireylerimin telefonları dağıtıldı. 16 yaşındaki yeğenimin telefonunu bularak, ‘bombacısınız öleceksiniz’ şeklinde tehdit etmişler. Bu bilgiler ancak resmi kurumlardan alınabilir. Bütün kişisel bilgilerim alındı. Yengem ve birçok akrabam arandı. Aynı şekilde Eren Keskin de tehdit edildi. Savcıyla yaptığım görüşmede savcı, ‘polis karakoluna git’ diyor. Ben de bu durumu zaten karakolda yaşadığımı dile getirdim. Savcı şikayetimi almadı. Bir avukatın şikayeti alınmadı. Dün akşamdan beri inanılmaz olarak bir şiddette maruz kaldık.”

‘Baro başkanı yardımcı olmadı’

Tosun, hedef göstermelerin ardından İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ı aradığını, Saraç’ın kendisine yardımcı olmadığını ve sahiplenmediğini söyledi. Tosun, bu durumu ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

Daha sonra söz alan Tosun’un avukatı Jiyan Kaya, gittikleri Küçükçekmece Adliyesinde savcının başvurularını almadığını paylaştı. Tosun’un bilgilerinin polis tarafından sosyal medya hesaplarından dağıtıldığını belirten Kaya, “Taşkaya da zaten bilgiyi emniyetin kullandığı telegram hesaplarından aldığını doğruladı. Bu durumu emniyet mensuplarının başlattığını düşünüyoruz” dedi.