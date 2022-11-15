Zelenski: Füze saldırıları sonucu Ukrayna’nın enerji sistemi devre dışı kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına 85 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, füze saldırıları neticesinde Ukrayna’nın enerji sisteminin devre dışı kaldığını söyleyerek, “Ukrayna çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı yapıldı” dedi.

20 füze saldırısının daha düzenlenebileceğini söyleyen devlet başkanı, bu nedenle halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı.

Zelenski Rusya’nın söz konusu saldırılarla ‘hedefine ulaşamayacağını’ ekledi.