Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Akit’e: Hesabını sormazsam namerdim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taksim saldırısıyla kendisini ilişkilendiren Yeni Akit’le ilgili olarak “Bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim” dedi.

Fotoğraf: ANKA

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı Kılıçdaroğlu’nun “Kasım ayını bekleyin” paylaşımıyla ilişkilendirmişti. Tepki çeken haberle ilgili Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Yeni Akit’in haberinin görselini elinde tutarak ”Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim” dedi.

Saldırıyla ilgili olarak “Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Her türlü küfürü hakareti yaptılar. ‘Bu terörist kaçak yollarla ülkemize girmiş’ diyorlar. Biz ‘Hudut namustur’ dediğimizde niye hakaret ettiniz? Sınırı geçecekler, İstanbul’a gelecekler, fabrikada çalışacaklar, bombayı patlayacaklar, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek… Olmaz. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? O sınırı yol geçen hanına kim döndürdü? Bizim bilmediğimiz ne kadar terörist uyuyan hücre olarak yer alıyor? Terör bir insanlık suçudur, ortak tavır takınmak zorundayız. 30-35 yıldır hala terörle mücadelede ciddi yol alınamamışsa bir sorunumuz var demektir.”

Bahçeli’ye: Saray’dan kendini kurtar

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şöyle seslendi: “Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Diğerleri için neden verilmiyor? Sorun varsa adres belli. CHP. Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanun teklifi verilen CHP’li vekiller. MHP’den de üç-beş arkadaş teklif vermiş. MHP Genel Başkanı’na sesleniyorum. Eğer Türkiye’nin bu sorununu çözmek istiyorsan, şehit ve gazilere saygılıysan bu kanunu getir parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. ‘Saray izin vermiyor’ diyebilirsin. Saray’ı dinleme, Kılıçdaroğlu’nu dinle. Saray’dan kendini kurtar, niye emrine giriyorsun. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP’dir.”