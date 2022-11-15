Bakan Özer oralı olmadı: Öğretmenin sorunlarını kulağını kaşıyarak ‘dinledi’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atanmayan bir öğretmenin kendisine çiçek uzatarak sorunlarını anlatmaya çalıştığı esnada umursamaz tavırlar takındı.

Twitter’da ‘#MahmutÖzerİstifa’ etiketi gündem oldu.

Özer, derdini anlatan öğretmeni böyle ‘dinledi.’ Fotoğraf: Twitter

Atanmayan öğretmenlerden biri, Hatay’da temaslarda bulunan Bakan Özer’le görüşmek için büyük çaba sarf etti.

Genç öğretmen, elindeki buket çiçekle Özer’e sorunlarını anlatmaya çalıştı. O esnada Özer, öğretmenin yüzüne bakmadan bekledi. Özer, öğretmenin uzattığı çiçeğe dokunmazken, çiçeği almak yanındakilerden birine düştü.

Bu videoyu sosyal medyadan paylaşan atanmayan öğretmenler ‘#MahmutÖzerİstifa’ etiketi altında bakanı istifaya çağırdı.

Vücut dili, sunulan çiçeğin sonu… Öğretmene saygı gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz. #MahmutÖzerİstifa eder mi? #MebSendikalarıDinle r mi? pic.twitter.com/Zil9fzx0ri — 🎨 Ülkü🎨 (@idealexpert) November 14, 2022

‘Ağlamıyorlar’ açıklaması

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) mağduru öğretmenlerin Twitter kampanyası sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le görüşen bir öğretmenin aktardığına göre Bakan Özer, daha önce de, “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” demişti.