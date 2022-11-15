İstanbul’daki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 50’ye yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Taksim’deki saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50’ye yükseldiğini bildirdi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurmuştu. Ayrıca saldırıyla ilgili olarak dün 40’ı aşkın kişi gözaltına alınmıştı.

TBMM’de komisyon toplantısında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıya ilişkin gözaltı sayısının 50’ye yükseldiğini bildirdi.