Soylu: Taksim’de bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını söyledi.
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Yaramazlara biraz batar!
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