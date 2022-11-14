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Yaramazlara biraz batar!

Soylu: Taksim’de bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını söyledi.

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