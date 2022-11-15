Erdoğan, Bali’de: Liderlerle öğle yemeği yedi, keyifli vakit geçirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi’nde düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan, yemeğe katılan liderlerle sohbet etti.
İstanbul Taksim’deki saldırı sonrası programını iptal etmeyen Erdoğan, dün, özel uçak ‘TRK’ ile Endonezya’ya G20 Liderler Zirvesi’ne gitti.
Erdoğan, zirvede düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Yemekte, diğer liderlerle konuştu.
Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Bali’ye gitti.