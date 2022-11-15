Erdoğan, Bali’de: Liderlerle öğle yemeği yedi, keyifli vakit geçirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi’nde düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan, yemeğe katılan liderlerle sohbet etti.

Erdoğan liderlerle konuşurken. Fotoğraflar: AA

İstanbul Taksim’deki saldırı sonrası programını iptal etmeyen Erdoğan, dün, özel uçak ‘TRK’ ile Endonezya’ya G20 Liderler Zirvesi’ne gitti.

G20 Liderler Zirvesi

Erdoğan, zirvede düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Yemekte, diğer liderlerle konuştu.

G20 Liderler Zirvesi

Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Bali’ye gitti.