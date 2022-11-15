Polonya’nın Ukrayna sınırındaki köye düşen kaynağı belirsiz füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti

Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Polonya medyasında yer alan haberlere göre bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter açıklamasında “Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi’ni acil olarak toplantıya çağırdı” dedi.

Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Associated Press’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, füzeleri Rusya’nın attığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya’nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.