Erdoğan duymasın: En sevdiği şarkının yazarı CHP’li oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en sevdiği şarkının yazarı Aşkın Tuna, CHP’li oldu. Tuna’nın yazdığı ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısı AKP’nin de mitinglerinde kullanmaktan vazgeçemediği şarkılardan.

Erdoğan’ın en sevdiği şarkının yazarı Aşkın Tuna CHP’li oldu. (Fotoğraf: halktv.com)

halktv.com.tr yazarı Saymaz’ın aktardığına göre hafta sonu CHP’ye üye olan Aşkın Tuna’nın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

1500’e yakın şarkı sözü bulunan Aşkın Tuna, ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’, ‘Devlerin aşkı büyük olur’ ve ‘Sensiz sabah olmuyor’ gibi eserlere de imza attı.

İletişim Başkanlığı, geçen yıl Erdoğan’ın doğumgünü 26 Şubat’ta şu videoyu yayınlamıştı: